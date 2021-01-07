الزراعة تحدد السعر النهائي لطبقة البيض: على القوات الأمنية التدخل

2021/01/07 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، تسعيرة ثابتة لبيض المائدة، قد تصل إلى 6 آلاف دينار.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ناس"، (7 كانون الثاني 2021)، إن"الخفاجي ترأس اجتماعا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك، اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلا عن اصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة و منتجي الدجاج اللاحم و المدراء العامين المختصين في الوزارة".

وأكد الخفاجي، وفقا للبيان، "ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلاعن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".

وأشار إلى ان "الاجتماع ناقش كل الاليات المتاحة لحماية المنتج المحلي سواء من قبل منتجي الدواجن او الاجهزة الأمنية".

وشدد، الخفاجي، على "ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الإيرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة "، مبينا أنه "وبعد اتفاقه مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5 آلاف و250 ديناراً من منتج البيض، وتصل إلى المواطن بسعر 5 آلاف و750 ديناراً على أن لا تتجاوز 6 آلاف دينار كحد اقصى".

ودعا الخفاجي، الاجهزة الامنية إلى "محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر"، موجها اصحاب المجازر "بضرورة أن يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون، و تمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لاجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن وبانسيابية عالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة لدعم جهود الاجهزة الامنية والسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها".

ووجه وزير الزراعة وفقا للبيان، مدراء الزراعة "بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية وبالتناوب لأجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعاً لأجل الحد من التهريب".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع ناقش العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن لأجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي التام"، لافتا إلى أن "الاجتماع ختم برفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لأجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني".

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