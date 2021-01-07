وزارة الدفاع توزع الوجبتين الثالثة والرابعة من المكافآت الخاصة بذوي الشهداء

2021/01/07 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وزعت وزارة الدفاع الوجبتين الثالثة والرابعة من المكافآت الخاصة بذوي الشهداء.وقال بيان للوزارة اليوم :"بناءً على توجيهات وزير الدفاع و رئيس أركان الجيش، باشرت المديرية العامة للموازنة والبرامج، إحدى مديريات مكتب الأمين العام في الوزارة، اليوم بإستقبال ذوي الشهداء وتسليمهم المكافآت المالية للوجبتين الثالثة والرابعة بحسب الإجراءات الادارية والقانونية التي تضمن حقوق المستفيدين منها"./انتهى2

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