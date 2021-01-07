ردا على اقتحام الكونغرس.. استقالة مستشار ترامب للشؤون الروسية

2021/01/07 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية ريان تولي، استقال من منصبه.واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح صحفي انه : من المتوقع أن يحذو المزيد من الأعضاء البارزين في مجلس الأمن القومي حذو تولي؛ بسبب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول)، امس الأربعاء.واشار الى أن تعهد ترامب بتسليم سلس للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 من الشهر الحالي، كان يهدف إلى تجنب مزيد من الاستقالات، لكنه لن يمنع على الأرجح رحيل بعض المسؤولين./انتهى3

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