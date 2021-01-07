حين ارتدت مارلين مونرو ذلك العطر وحده في السرير

2021/01/07 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – عندما سئلت مارلين مونرو “ماذا ترتدين في السرير؟”، أجابت “فقط شانيل الرقم 5″، هذا العطر الذي ابتُكِر قبل مئة عام، وخلّدته نجمات السينما ككاترين دونوف ونيكول كيدمان بصورهنّ في إعلاناته، مما ساهم في جعله الأكثر شهرة والأكثر مبيعاً في العالم.كان هذا العطر الذي طرحته مصممة الأزياء غابرييل شانيل عام […]

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