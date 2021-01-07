2021/01/07 | 19:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العرض العسكري في بغداد بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرض العسكري في بغداد بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العرض العسكري في بغداد بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).