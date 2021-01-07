الملابس والعري - ساطع هاشم

2021/01/07 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم الجسد الانساني على امتداد تاريخ الانسان مقسم الى عالمين اساسين العاري والمغطى، او العري والارتداء، اللابس والملبوس، كلا الجانبين يمكن النظر اليهما كنقيض للآخر حيث الاول يلغي الثاني او احيانا يكمل احدهما الاخر، لان لكل واحد مساحته ومكانته ورمزيته في التاريخ الاجتماعي للشعوب، فالجسد في حياتنا هو وحدة هذين الشكلين.وقد اصبح هذين الشكلين قضايا سياسية وصراع ايديولوجي عالمي عنيف منذ نهاية الحرب العال ......





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