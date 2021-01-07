الغانمي يترأس مؤتمراً أمنياً وإدارياً ويؤكد على منح حقوق جميع المنتسبين

2021/01/07 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام: القبض على ثلاثة من عناصر داعش بينهم قياديأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول،اليوم الخميس، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي في عصابات داعش الإرهابية إضافة إلى منتحل صفة ضابط خلال عمليات نوعية نفذتها في محافظة الانبار.

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