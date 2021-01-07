2021/01/07 | 19:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرج إنه سيتم منع الرئيس دونالد ترامب من النشر عبر منصة التواصل الاجتماعي حتى نهاية فترة ولايته على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيسبوك" يحظر حساب ترامب لنهاية فترة ولايته على الأقل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيسبوك" يحظر حساب ترامب لنهاية فترة ولايته على الأقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).