محافظ واسط يكشف آخر التطورات بملف مذكرات القبض بحق ناشطين في التظاهرات

2021/01/07 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

قال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، إنه يعمل على اسقاط مذكرات القبض الصادرة بحق ناشطين في التظاهرات، فيما أشار إلى أن قسما من الدعاوى المرفوعة لمنتسبين في القوات الامنية.

وقال محمد جميل المياحي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "رغم تعرضنا لكثير من الاساءات وحملات التسقيط الشخصية ضدنا من اشخاص معروفة هوياتهم، الا اننا لم نرفع ولا دعوى واحدة بهذا الاتجاه، اما الدعاوى المرفوعة فهي من اصحاب حق عام او منتسبين في القوات الامنية".

وأضاف المياحي: "نعمل على حلحلة الموضوع من خلال التدخل مع الاشخاص المدعين ودعوتهم للتنازل من اجل عدم ارباك الوضع في المحافظة"، مبينا أن "بعض المدعين يرفضون التنازل، وهذا حق عائد لهم، وليس لنا اي سلطة عليهم".

ودعا محافظ واسط، الجميع إلى "احترام القانون وعدم التجاوز عليه"، مبينا أن "الجمعة قبل الماضية شهدت اصابة مايقارب 92 منتسبا امنيا بعد تعرضهم للضرب من قبل متظاهرين، ورغم ذلك وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، طلبنا من المنتسبين التنازل واستجاب اغلبهم".

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