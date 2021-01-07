العراق.. المناطق المشمولة بموجتي الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة

2021/01/07 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداديشهد طقس العراق خلال الأيام المقبلة وتحديداً منتصف الشهر الجاري موجة من تساقط الامطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإضافة الى تساقط الثلوج شمال البلاد.المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي اشار في منشور له على الفيسبوك، الى إن "الاحتمالات بتساقط الأمطار منتصف الشهر الجاري تزداد شمولية على شمال وغرب وبعض مناطق وسط العراق مع انخفاض درجات الحرارة".وأضاف، أن "الكتلة الهوائية الباردة تتعمق بشكل لافت والبداية من بعد منتصف الشهر والتوقعات تشير إلى تدن في درجات الحرارة حول الصفر وما دون ذلك في عدة مناطق من بلاد الشام والعراق مع أجواء أشد برودة".وأشار الى أن "البعض يعتقد أن الشتاء قد أنتهى ومع العلم أن الطقس الحار في القطب الشمالي الذي يتركز في طبقات الجو العليا يحمل معانٍ واسعة من ناحية تفشي الهواء البارد وخاصة نهاية الشهر ومطلع الشهر المقبل".أما المتنبئ الجوي واثق السلامي فتوقع في منشور له على الفيسبوك ان "تكون هناك تغييرات كبيرة محتملة في منظومة الغلاف الجوي، تبدأ من منتصف الشهر وترتفع حدتها تدريجيا، حيث تشير اخر التوقعات الى انحدار منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بموجة امطار وثلوج كثيفة تجتاح مناطق تركيا وبلاد الشام وشمال العراق".وأضاف، أن "انخفاضاً حاداً سيكون في درجات الحرارة مع بداية الثلث الاخير من الشهر الجاري، بالإضافة الى امطار متوقع هطولها في اغلب مدن المنطقة الشمالية وفرص الامطار تطال المنطقة الوسطى أيضا".وأعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء (6 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف المحافظات العراقية.وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "طقس المنطقة الوسطى، سيكون غائم جزئيا، وعدم وجود تغير في درجات الحرارة".وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت الهيأة، أن "طقس المنطقة الجنوبية، سيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

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