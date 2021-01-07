الحزب الإسلامي يبحث مع رئيس الجمهورية نزاهة الانتخابات وسبل نجاحها

2021/01/07 | 19:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد.وبحسب بيان للحزب وصل “النور نيوز” نسخة منه فأن “اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة العراقية”.وذكر البيان انه “تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها …

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