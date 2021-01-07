فيسبوك يمدد حظر ترامب

2021/01/07 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مارك زاكربرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس، أنّ حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول.

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