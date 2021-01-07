2021/01/07 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب السابق عن دولة القانون محمد الصيهود، الخميس ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خيبت امال الشعب العراقي من خلال سياساتها الخاطئة.

وقال الصيهود في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة التي تم تشكيلها بعد التظاهرات كان من المتوقع ان تعالج الازمات التي عصفت البلاد”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي خيبت امال المواطنين بعد تشكيلها”.

واضاف ان “الحكومة لم تنجح في حل المشاكل الاقتصادية فضلا عن المشاكل الامنية”، مبينا ان “الحكومة لم تقدم اي انجازات يذكر وهذا امر سجل عليها في الاوساط الشعبية”.

وبين المحلل السياسي احمد الشريفي، اليوم الخميس، ان انهيار حكومة رئيس مصطفى الكاظمي بات قريبا.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك اصلاحات لدعم ايرادات الدولة.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود: حكومة الكاظمي خيبت امال العراقيين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود: حكومة الكاظمي خيبت امال العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).