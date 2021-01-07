وزير الداخلية يوجه بتدقيق جميع الأسماء من مستحقي الترقية

2021/01/07 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بتدقيق جميع الأسماء من مستحقي الترقية، فيما أكد على ضرورة الاهتمام بمفاصل الوزارة الخدمية التي على تماس مباشر مع المواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، (7 كانون الثاني 2021)، أنه "ترأس الوزير عثمان الغانمي، المؤتمر الأمني الإداري الذي إقامته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والذي جاء بعنوان ( ليكون عام ٢٠٢١ عام الأمن والازدهار بالعراق) بحضور وكلاء وزارة الداخلية، وقائد الشرطة الاتحادية، وجميع قادة الشرطة في بغداد والمحافظات، وعدد من الضباط".

وأكد الغانمي، على "أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشدداً في الوقت ذاته على منح جميع حقوق المنتسبين خلال عام ٢٠٢١ ، كما دعا الى التدقيق في جميع الأسماء من مستحقي الترقية".

ووجه الوزير "بمتابعة احتياجات وطلبات عوائل الشهداء والجرحى، كما وجه سيادته أيضاً بالاهتمام بمفاصل وزارة الداخلية الخدمية والتي تكون على تماس مباشر مع المواطنين".

وقدمت قيادات الشرطة - بحسب البيان - "شرحاً عن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للعام الحالي، كما شهد هذا المؤتمر طرح العديد من الملفات التي من واجبها خدمة المواطن".

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