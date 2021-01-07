نفط البصرة يقلب الطاولة على السماوة ويتفوق بثنائية

2021/01/07 | 20:06 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى فريق نفط البصرة الى المركز الخامس عشر بعد فوزه مساء اليوم الخميس على السماوة بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة لصالح الجولة 13 من دوري الكرة الممتاز.

وتمكن نفط البصرة من الوصول الى النقطة 13 بفضل هدفي لاعبيه حيدر ساري (29) و احمد فرحان (78)، بينما سجل هدف السماوة الذي تجمد رصيده عند النقطة 12 في المركز 17 اياد سدير في الدقيقة (10) من عمر المباراة

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