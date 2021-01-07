2021/01/07 | 20:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة ريان تولي مستشار ترامب للشؤون الروسية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة ريان تولي مستشار ترامب للشؤون الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).