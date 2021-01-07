بالفيديو.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي بين سوريا و الأردن

2021/01/07 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت شاحنة نقل (براد) في معبر نصيب ـ جابر الحدودي بين سوريا والأردن دون معرفة الأسباب.

وتناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر فيه (البراد) خلال احتراقه، وبدت ألسنة النار، وأعمدة الدخان بكثافة.

وذكرت بعض تلك الصفحات أن الشاحنة كانت محملة بمواد أولية خاصة بالدهانات.

ولم ترد أي معلومات عن أسباب الحادث الذي وقع في الجزء السوري في ريف درعا جنوب البلاد.

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