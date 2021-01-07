ايران تؤكد قدرتها على الوصول لنسبة تخصيب اليورانيوم الى 90 بالمئة

2021/01/07 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت ايران قدرتها على الوصول لنسبة تخصيب اليورانيوم الى 90 %.وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي / حسب وكالة ارنا / إن بلاده قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20 %، تصل إلى 90 %.واضاف كمالوندي أن : بلاده في ظل التقدم الذي حققته، قادرة بسهولة على إنجاز أي نسبة من تخصيب اليورانيوم حتى أكثر من 40 أو 60 أو 90 %.واوضح ان : نص القانون المصدق عليه من قبل مجلس الشورى الإيراني هو تمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20 %، إن اقتضت الحاجة ونحن نقوم حاليا بدراسة مجالات أخرى.وتابع ا، "لو اتخذنا القرار اليوم بالتخصيب فوق 20 %، فإن ذلك ممكن بسهولة ونعمل حاليا على دراسة الحالات اللازمة.وكان المندوب الرسمي للحكومة الإيرانية، علي ربيعة، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في منشأة "فوردو" النووية.وصادقت إيران على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، بمبادرة من البرلمان، والذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% وما فوق.وأبلغ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن./انتهى3

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