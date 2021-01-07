2021/01/07 | 20:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الخميس 7 يناير 2021 | 08:04 مساءً | عدد القراءات : 5

علاوي يدعو الى تاجيل الانتخابات المبكرة

بغداد/..



دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى تاجيل موعد الانتخابات المبكرة لانه غير مناسب .

وقال في لقاء متلفز نقلته عنه وسائل إعلام محلية ان العوامل المناسبة لا تتوفر لاجراء الانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو الى تاجيل الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو الى تاجيل الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).