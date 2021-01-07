التربية النيابية ترجح زيادة ايام الدراسة في القريب العاجل

2021/01/07 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ديالى

اكد عضو لجنة التربية النيابية النائب طعمة عبدالله، الخميس، بان زيادة عدد ايام الدراسة للمراحل الدراسية الثلاث سيبطق في القريب العاجل.

وقال عبدالله في حديث لـ/المعلومة/، ان “تحديد دوام المدارس خلال الاسبوع لكل المراحل الدراسية يعتمد بالاساس على الجانب الصحي ولايمكن المجازفة به والامر خاضع لوزارة الصحة وفق للظروف الراهنة لافتا الى ان لجنته تامل ان يعود كل شي لوضعه الطبيعي الا ان المسار الوقائي يجب التعامل معه بحرص شديد وان تعطى لجهات المسؤولة القرار”.

وتوقع عبدالله،زيادة ايام الدراسة للمراحل الدراسية في القريب العاجل وربما تكون 2- 3 في الاسبوع لكن الامر يبقى رهن التنسيق مع وزارة الصحة باعتبارها المسؤولة عن الملف الوبائي وهل هناك امكانية لتطبيقه هذا الاطار في المدارس دون اي اشكالات”.

وكانت وزارة التربية حددت يوم واحد بالاسبوع لدوام المراحل الدراسية الثلاث كاجراء وقائي لتفادي انتشار فيروس كورونا”.انتهى 25 ف

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