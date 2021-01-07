صحة النجف تعلن اجراء ٩٠ ألف عملية جراحية خلال عام ٢٠٢٠

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف

أعلنت دائرة صحة النجف إجراء ٩٠ ألف عملية جراحية بالاختصاصات المختلفة خلال عام ٢٠٢٠.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، أن “المؤسسات الصحية في النجف الاشرف أجرت ٩٠ ألف عملية جراحية بمختلف الاختصاصات خلال عام ٢٠٢٠ المنصرم على الرغم من الإجراءات الاستثنائية بسبب فيروس كورونا”.

واضاف ان “العمليات تنوعت بين ٥١٩ عملية خاصة، و ١١٩١٢ عملية فوق الكبرى و١٢٠٤٣ عملية كبرى، و١١٩٨٧ عملية وسطى، واكثر من ٥٤ الف عملية صغرى”.



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