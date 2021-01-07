الزراعة ترفع سعر بيع بيض المائدة وتوضح الأسباب

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وضع وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الخميس، تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5 الآف و250 دينارا من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5 الآف و750 دينارا على ان لا تتجاوز 6000 الآلف دينار كحد اقصى، عازيا ذلك إلى حماية المستهلك وتعظيم الايرادات، فيما وجه الاجهزة الامنية بمحاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر.

وذكر الناطق باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان اليوم، (7 كانون الثاني 2021)، إن"وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، ترأس اجتماعا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك، اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة ومنتجي الدجاج اللاحم والمدراء العامين المختصين في الوزارة".

وشدد الخفاجي، على "ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلا عن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".

وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش كل الاليات المتاحة لحماية المنتج المحلي سواء من قبل منتجي الدواجن او الاجهزة الامنية".

وأكد الخفاجي، بحسب البيان، على "أهمية حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الايرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة"، مبينا انه "وبعد اتفاقه مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5 الآف و250 دينارا من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5 الآف و750 دينارا على ان لا تتجاوز 6000 الآلف دينار كحد اقصى".

ودعا الخفاجي، "الاجهزة الامنية الى محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر، موجها اصحاب المجازر بضرورة ان يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون، وتمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لاجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن وبانسيابية عالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة لدعم جهود الاجهزة الامنية والسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها".

كما ووجه وزير الزراعة وفقا للبيان، "مدراء الزراعة بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية وبالتناوب لاجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعا لاجل الحد من التهريب".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع ناقش العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن لاجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام"، لافتا الى ان "الاجتماع ختم برفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لأجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني".

وكانت وزارة الزراعة، قد أصدرت في (21 كانون الأول 2020)، توجيها بشأن المحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة، محددة سعر الطبقة بـ5 آلاف دينار.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أشار في توجيه لمنتجي بيض المائدة بضرورة استقرار الأسعار وبالتزامن مع الاصلاحات الحكومية وما تبعها من ارتفاع سعر الدولار".

وأوضح، أن "جميع مدخلات صناعة الدواجن تعتمد على سعر الدولار مما ينتج معادلة تؤثر سلبا على المنتجين ولكن مع ذلك فان منتجي الدواجن سيقومون بالمحافظة على سعر طبقة البيض على أن تكون مناسبة للمستهلك وبسعر خمسة الاف دينار".

وشدد الخفاجي، بحسب البيان، على "المضي بحماية المنتج المحلي لقطاع الدواجن فضلا عن ايجاد بدائل محلية تفضي من خلالها الى تقليل آثار ارتفاع سعر الدولار"، مشيرا إلى "مساعي المجلس الوزاري للاقتصاد وبالتعاون مع الوزارات المعنية من اجل تجهيز منتجي الدواجن بالمنتجات النفطية والوحدات الكهربائية وبأسعار مدعومة اضافة الى تجهيزهم بالأعلاف المحلية والمتوفرة فضلا عن تخفيف الإجراءات الأخرى التي تخص مدخلات صناعة الدواجن".

وأضاف، أن "هذه الإجراءات تعتبر جزءا من المعالجات التي تسهم في تقليل الاثار المترتبة على منتجي بيض المائدة من انخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بغية استمرارهم في استقرار الأسعار".

ودعا وزير الزراعة، المنتجين كافة بأن "يكونوا موحدين ضمن عمل جماعي من أجل قطع الطريق عن دعاة فتح الاستيراد والمحافظة على المنجزات الكبيرة التي وصلها قطاع الدواجن".

يذكر ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بعد اعلان البنك المركزي عن رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في (19 كانون الاول 2020)، كما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

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