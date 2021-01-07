عاجل | عمدة واشنطن: يجب عدم التقليل من الضرر الذي يمكن أن يسببه ترمب لديمقراطيتنا خلال الأسبوعين المقبلين

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– عمدة واشنطن: يجب عدم التقليل من الضرر الذي يمكن أن يسببه ترمب لديمقراطيتنا خلال الأسبوعين المقبلين.

– عمدة واشنطن: ارسلنا الحرس الوطني لتأمين مبنى الكونغرس وحماية المواطنين.

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