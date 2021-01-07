انطلاق الجولة الثانية لمباحثات “سلام أفغانستان” في الدوحة

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الجولة الثانية من مباحثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.وقال ممثل الحكومة الأفغانية، نادر نادري، في تصريح صحفي، إن الطرفين استأنفا المباحثات بعد تعليقها في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وكان من المقرر انطلاق الجولة الثانية من المباحثات في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن …

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