الزراعة تحدد تسعيرة ثابتة لبيض المائدة

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، تسعيرة ثابتة لبيض المائدة، مشددة على ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ترأس اجتماعا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك، اضافة الى …

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