مجلس القضاء الاعلى يجري تغييرات رئاسات بعض المحاكم

2021/01/07 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأجرى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تغييرات في رئاسات 4 محاكم استئناف، فيما رشح 3 قضاة لمنصب نواب رئيس المحكمة الاتحادية وفاتح رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم.وقال إعلام المجلس في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته الاولى المنعقدة حضورياً صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية …

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