2021/01/07 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أوصت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس الموافق 07-01-2021، بمراعاة الوضع الاستثنائي في تقليص المناهج الدراسية، مبينةً أنه من غير الممكن إكمال مفردات المنهج.وقال رئيس لجنة التربية النيابية “قصي الياسري” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، “نحن في لجنة التربية طالبنا بأن يكون تقليص مفردات المنهج متوازناً ويراعي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التربية النيابية توصي بمراعاة الوضع الاستثنائي في تقليص المناهج الدراسية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التربية النيابية توصي بمراعاة الوضع الاستثنائي في تقليص المناهج الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).