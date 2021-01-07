إنفوجرافيك.. ثروات مليارديرات العرب بمطلع 2021

2021/01/07 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تضمنت قائمة أغنى 500 شخص بالعالم في مطلع العام الجاري 6 مليارديرات عرب تصدرهم الأمير الوليد بن طلال.وضمت القائمة التي أعدتها مجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية، 3 مليارديرات من السعودية وملياردير من الإمارات واثنين من مصر.ويرصد …

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