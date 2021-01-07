زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

2021/01/07 | 20:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، بعد يوم من اقتحام مبنى "الكابيتول" من قبل أنصاره.

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