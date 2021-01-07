الصدر يعلق على

2021/01/07 | 20:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنهم انكشفت حقيقتهم (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على واقعة اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس.

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "لطالما أخبرناكم أن ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة قد أحاطوها برتوش وزيونها ورصعوها بما يضفي عليها رونقًا ترنو نحوه قلوب الكثير ولا سيما قلوب الشباب الذي أغرتهم تلك المصطلحات الرنانة والتي ملأت العالم بصيحاتها الكاذبة بأن الغرب ذو إنسانية عالية وذو حرية فائقة وذو ديمقراطية متجذرة".

وتابع، "بالأمس انكشفت حقيقة تطورهم العلمي والتكنولوجي والصحي أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة، واليوم انجلت غبرة الديمقراطية عن اقتحام فوضوي للكونغرس الأمريكي".

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