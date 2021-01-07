برهم صالح يبحث مستجدات السياسة مع أمين عام الحزب الإسلامي العراقي

2021/01/07 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جمهورية العراق برهم صالح اليوم الخميس، مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد...

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