طهران: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%

2021/01/07 | 20:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متاعة_اين]أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 بالمئة.

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