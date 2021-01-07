صورة ’رسمية’ للزعيم الكوري الشمالي مع سلاح رشاش على مكتبه

2021/01/07 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي صورة رسمية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لم يسبق نشرها تظهره باللباس العسكري مع سلاح رشاش على مكتبه، في حين تعقد بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي اجتماعاً مهماً للحزب الحاكم فيها.

ويرتدي كيم اللباس المدني على الدوام في ظهوره العلني، وهي المرة الأولى الذي يبدو فيها باللباس العسكري منذ تولّى السلطة إثر وفاة والده في كانون الأول/ديسمبر 2011.

وأتى نشر الصورة في وقت تعهّد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وتظهر الصورة الكبيرة كيم ببزة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه.

وقد ظهر خلفه جدار مغطى بالكتب وإلى جانب منظار فضلا عن السلاح.

وعرضت الصورة عبر التلفزيون الرسمي الأربعاء أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال في كوريا الشمالية وهي معلّقة في ممرّ في مجلس الثقافة في بيونغ يانغ.

وعلّقت في الممرّ أيضاً صور أخرى لكيم إحداها تظهره على صهوة حصان فيما تضمنت المشاهد المعروضة مندوبين ينظرون إليها عن كثب.

وتعهّد كيم تعزيز القدرات الصاروخية والنووية لبلاده.

وذكرت تقارير تستند إلى صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وجود مؤشرات لتحضير بيونغ يانغ لعرض "مع عناصر عسكرية" تزامنا مع المؤتمر.

وفي حين أن الصورة المنشورة هي الصورة الرسمية الأولى لكيم في لباس عسكري، عرضت سابقا صور لكيم بزي عسكري من بينها لقطات مصورة تظهر كيم عندما كان أصغر سنّاً وأقلّ وزناً وهو يرتدي بزة مع أربعة نجوم أي ضابط برتبة جنرال.

وفي تدبير غير مسبوق كذلك عرض التلفزيون الرسمي تمثالا نصفيا لكيم، موضحاً أنه هدية من الرئيس الصيني تشي جينبينغ أنجزه "أشهر نحات" في الصين، على ما ذكرت وكالة انباء "نيوز1" الكورية الجنوبية.

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