2021/01/07 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن اعادة ثلاث عجلات محملة بالاسماك لمخالفتها الضوابط في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، أعادت (3) عجلات محملة بمادة (السمك) إلى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط كونها محملة بالسمك البحري ومن ضمنها أسماك نهرية لا يسمح باستيرادها.

واضافت انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي /هيأة المنافذ الحدودية وممثل شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل المحجر البيطري في المنفذ الحدودي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة ثلاث عجلات محملة بالاسماك لمخالفتها الضوابط في منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة ثلاث عجلات محملة بالاسماك لمخالفتها الضوابط في منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).