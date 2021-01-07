الاعرجي يؤكد على مهنية الأجهزة الأمنية وتطوير أدائها

2021/01/07 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على مهنية الأجهزة الأمنية وتطوير أدائها، للقيام بواجباتها في الحفاظ على أمن البلد والمواطن وسيادة القانون.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان “الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الخميس، سليم الجبوري”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء التطرّق إلى آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وعودة النازحين إلى مناطقهم وتعزيز السلم المجتمعي، إلى جانب دعم القوات الأمنية وملاحقة ماتبقى من خلايا داعش الإرهابي”.

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “مستشارية الأمن القومي مستمرة بدعم الخطط الأمنية، والتأكيد على مهنية الأجهزة الأمنية وتطوير أدائها، للقيام بواجباتها في الحفاظ على أمن البلد والمواطن وسيادة القانون”.

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