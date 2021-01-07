رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اخر المستجدات

2021/01/07 | 20:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 7 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي.

وجرى، في اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها وعدالتها لتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للناخبين.

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