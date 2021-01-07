2021/01/07 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الداخلية بشأن المنتسبين ومستحقي الترقية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الداخلية بشأن المنتسبين ومستحقي الترقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).