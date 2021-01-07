هبوط كبير في اسعار الذهب

2021/01/07 | 20:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجعت اسعار الذهب العالمية بصورة كبيرة، الخميس، حيث بيعت اونصة الذهب في بورصة لندن بـ 1911 دولار و 82 سنتا مسجلة هبوطا بنحو 9%، فيما انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب، الى 61 دولار 78 سنتا.

كما وهبط سعر كيلو غرام الذهب في البورصات العالمية الى 61785 دولار.

وادى انخفاض اسعار الذهب في البورصات العالمية الى تراجعها في الاسواق المحلية كما يأتي:

سعر مثقال الذهب عيار 18= 334 الف دينار

سعر مثقال الذهب عيار 21 = 375 الف دينار

سعر مثقال الذهب عيار 24 = 440 الف دينار

ا.ح

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