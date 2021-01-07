الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مراقبة التطورات السياسية الأمريكية

2021/01/07 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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