أبو كلل: التحالف العابر سيتحمل المسؤولية التي تهربت منها أغلب القوى في المراحل السابقة

2021/01/07 | 20:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، بليغ ابو كلل، التحالف العابر للمكونات المسؤولية التي تهربت منها أغلب القوى في المراحل السابقة.

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