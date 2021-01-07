عقوبات تنتظر مقتحمي الكونغرس تصل الى المؤبد

2021/01/07 | 20:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لحظات تاريخية عاشتها الولايات المتحدة أمس، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، رمز الديمقراطية الأميركية الأهم.

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