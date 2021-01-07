الزراعة تعلن عن مقترح لتسعير بيض المائدة

2021/01/07 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن اقتراح تسعيرة مناسبة لبيع بيض المائدة وبسعر لايزيد عن ستة آلاف دينار للطبقة الواحدة كحد اعلى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ترأس اجتماعا موسعا ضم كبار منتجي الدواجن“، مبينا انه “الهدف من الاجتماع هو تحديد المعوقات لتفعيل وزياد الإنتاج المحلي، وإعداد محضر حول الاجتماع لمفاتحة الجهات المعنية لغرض إيجاد حلول لجميع معوقات العمل”.

واكد الوزير، على “ضرورة المحافظة على سعر التكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية وامكانية وضع أسعار محددة ومستقرة وعدم أثقال كاهل المستهلك، فضلا عن تشكيل فريق من المنتجين بمعية مدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام الثروة الحيوانية، لغرض تعضيد دور مربي الدواجن وفقا للأسس العلمية وإدراج المعوقات ضمن ورقة عمل لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد”، لافتا الى انه “تم مناقشة الحد من دخول الدواجن ومنتجاتها إلى البلاد بصيغ غير قانونية، لمنع الأضرار بالمنتج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين”.

واشار البيان، الى ان “الخفاجي استمع إلى مختلف أراء المنتجين حول حماية عملهم وزيادة الإنتاج وفي مختلف المحافظات، والقيام بخطط عمل جديدة لانجاح حملات منع الاستيراد وتوفير المواد العلفية ومنها الذرة الصفراء وتجهيزها لمربي الثروة الحيوانية فضلاً عن اللقاحات والعلاجات البيطرية لزيادة وتحسين الإنتاج المحلي”، مشددا على ان “الاجتماع بحث موضوع الدجاج ومصنعاته وبيض المائدة والمجازر، موجها على ضرورة القيام بكافة الإجراءات الأصولية التي تخص الدجاج المجزور”.

واكد البيان، انه “تم خلال الاجتماع اقتراح تسعيرة مناسبة لبيع بيض المائدة وبسعر لايزيد عن ستة آلاف دينار للطبقة الواحدة كحد اعلى، انسجاما مع الخطط الفعالة التي اعتمدتها الوزارة بمنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي، لتمكين المربين من تشغيل حقولهم وإدخال خطوطها الإنتاجية للخدمة فضلا عن الفوائد المتحققة من تشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني”.

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