راموس قد يرافق صلاح باللعب في نادٍ واحد

2021/01/07 | 21:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أفادت وسائل إعلام إسبانية بدخول نادٍ جديدٍ على خط المنافسة للظفر بخدمات سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد راموس البالغ من العمر 34 عامًا مع ريال مدريد، في يونيو المقبل، وتشير بعض التقارير إلى خلاف بين اللاعب وإدارة ريال مدريد حول مدة العقد الجديد والأمور المالية.

وبحسب برنامج ”الشرينغيتو“، فإن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي دخل دائرة المنافسة، ويريد التعاقد مع راموس الصيف المقبل.

وأضاف البرنامج أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مهتم بالحصول على خدمات راموس مجانًا، عندما ينتهي عقده مع ريال مدريد.

وليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع راموس، حيث ارتبطت أندية: باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، بالتعاقد مع راموس.

وفي حال نجاح ليفربول في الحصول على خدمات راموس، فإنه على الأغلب سيلعب إلى جوار النجم المصري محمد صلاح في أنفيلد الموسم المقبل.

سبق أن تدخل راموس على محمد صلاح بقوة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، ما تسبب بخروج صلاح بعد نحو 30 دقيقة على صافرة البداية، كما غاب عن الملاعب لأسابيع بسبب آلام الكتف التي سببها تدخل راموس.

وقبل أسابيع علق ”صلاح“ على هذه الحادثة في حوار مع صحيفة ”أس“ الإسبانية، وقال:“قضية راموس أغلقت منذ فترة طويلة، والإصابة جعلتني أقوى“.

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