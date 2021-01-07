مستشفيات خورماتو خالية من المصابين بكورونا

2021/01/07 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول لجنة مواجهة كورونا في خورماتو اليوم الخميس 7/1/2021، ان فايروس كورونا يتجه نحو الانتهاء في قضاء خورماتو.

وقال مسؤول اللجنة حاج هادي لـ PUKmedia، ان العدد الكلي للمصابين بكورونا في خورماتو الان 2875 شخصا ومن هذه النسبة تعافى 2755 شخصا وتوفي 61 شخصا.

واضاف، انه ليس هناك اي مصاب الان في مستشفيات خورماتو، وهناك فقط 59 شخصا مصابين بالفايروس في منازلهم ووضعهم الصحي مستقر.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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