درجال: جاهزون لاستضافة بطولة خليجي 25 أكثر من أي وقت سبق

2021/01/07 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الخميس، ان العراق جاهز لاستضافة بطولة خليجي 25 أكثر من أي وقت سبق، فيما أشار إلى ان الترتيبات اللوجستية ستكون على أعلى المستويات.

وقال درجال، في بيان اليوم، (7 كانون الثاني 2021): "نؤكد ان العراق اليوم والبصرة تحديدا جاهزة لاستضافة الأشقاء في بطولة خليجي 25 أكثر من أي وقت سبق".

وأضاف، ان "جميع الترتيبات اللوجستية ستكون على أعلى المستويات، وسنستقبل في المدة ما بين 24 حتى 27 من الشهر الجاري، وفد اللجنة المشكـلة من قبل إتحاد كأس الخليج العربي، لتفقد المدينة الرياضية في البصرة جنوب العراق وبقية المرافق الخدمية الأُخرى، التي من المؤمل أن تستضيف بطولة الخليج المقبلة نهاية العام الحالي."

وأوضح الوزير، أن "الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات أولت اهتماما بالغا بملف خليجي 25 وتتابعه بدقة، وأغلب المنشآت والبنى التحتية جاهزة لاستقبال البطولة التي تنتظرها جماهيرنا الرياضية بشغف، وستقوم اللجنة خلال زيارتها المرتقبة بالاطلاعِ على سير العمل في المشاريع المرافقة وزيارة مشروع ملعب الميناء سعة 30 ألف متفرج الذي أوشك على الاكتمال ليكون تحفة فنية رائعة تزدان بتواجد الأشقاء".

وأشار درجال، إلى إن "الأشقاء سيحضرون المباراة الودية بين العراق والكويت، التي ستقام في ملعب البصرة الدولي، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وشدد على أن "ملف العراق أصبح جاهزا تماما وأن أية ملاحظات ستدونها اللجنة سيتم التعامل معها بمسؤولية، منوها أنه لا يجد في البصرة أية نواقص أو تبريرات قد تحرم العراق ثانية من حق الاستضافة.

ولفت الوزير وفقا للبيان، إلى "شغف الجماهير العراقية التي تتطلع لاستقبال الأشقاء في الخليجِ على أرض البصرة، راجيا أن يزول خطر فيروس كورونا تماما لتكون الملاعب البصرية محتشدة بالالآف الجماهير التي ستعطي للبطولة نكهة ورونقا خاصا يعيد إلى الأذهان استضافة العراق لبطولة خليجي بغداد 1979".

يذكر أن المكتب التنفيذي لكأس الخليج حدد كانون الأول 2021 أو كانون الثاني 2022 موعدا لإقامة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة.



وفي حال الموافقة على إقامتها في العراق، ستكون هي الثانية التي تستضيفها بلاد الرافدين بعد النسخة الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.

A.A

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