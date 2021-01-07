محدث..البيتكوين تكسر حاجز 40 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

2021/01/07 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عززت عملة البيتكوين مكاسبها أعلى مستوى 40 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، للمرة الأولى على الإطلاق.

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