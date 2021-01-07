الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية

2021/01/07 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى منذ 2018 خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية، والاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.

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