انقلاب عجلة عسكرية يودي بحياة جندي في الأنبار

2021/01/07 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن جندياً في الجيش لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انقلاب عجلة عسكرية على الطريق الدولي السريع شرق قضاء الرطبة (360 كم غرب الرمادي).

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