إقتحام الكونغرس يعيد للعراقيين ذكرى 2016

2021/01/07 | 21:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شاهد العراقيون "الاقتحام الكبير" لأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمبنى مجلس النواب {الكونغرس}، بشيء من "النوستالجيا"، فقد أعاد لهم المشهد ذكريات اقتحام مشابه قبل أكثر من 4 أعوام.

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