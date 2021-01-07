منظمة {مداري} الإنسانية تعاين وتعالج أكثر من 109 الآف مواطن

2021/01/07 | 21:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عاينت وعالجت منظمة {داري} الإنسانية 109 الآف و118 مواطن في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر كانون الأول 2020، وقدمت لهم خدمات تنوعت بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي.

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